Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", поділилася спекотним селфі в білизні

Демі може похвалитися досить пишними формами, які, втім, і не думає приховувати. Довгий час дівчина комплексувала з фігури і бюста шостого розміру, а потім зрозуміла, як можна прийняти себе. Вона кинула дієти і почала налагоджувати режим правильного харчування, так як сильно зіпсувала здоров'я, фанатично намагаючись схуднути.

Тепер Демі з гордістю показує, як виглядає без дієт і вправ. Дівчина не робила пластики, а тому її природна краса привертає все більше уваги в соціальній мережі. На простому Селфі дівчина зробив акцент на бюсті в бежевому бра і досить акуратним і милим коштовностей, що доповнили її образ.

Ось що пишуть в мережі:

"Твої очі прекрасні❤️; Краса перевантажена🌷 ⚘ ⚘ ⚘ 😍 😚; буфера до непритомності просто; Покахонтас цікава Іноземна Краса; удачі, гарячі малятка; Моніка Беллуччі?; Ти лисиця!; Гарне обличчя💖; чому тобі сумно, дорога 💖; Так мило і мило; Mamasita hermosa😍; О, як мило !!!; Так гаряче; так мило 💐" »

Ми також писали, що знаменита і яскрава модель Демі Роуз запам'яталася фанатам після скандальних відносин з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер. Саме після цього дівчину почали називати другий Кардашьян, адже вона нібито схожа на пишнотілу модель такими ж формами, темними локонами і зовнішністю в цілому.

Сама Демі з такими висловлюваннями не погоджується, адже зазначає, що вона пластики не робила і схожа на саму себе. На одному з фото дівчина вирішила захопити своєю природною красою, яку всі обговорюють.

Роуз позувала в банному халаті, спокусливо приспустивши той до крайності - при найменшому русі той може впасти з бюста. На голові Роуз також теплий білий рушник, а сама дівчина дивиться в сторону від об'єктива.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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