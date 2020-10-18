Художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, про скандальний конфлікт з " Квартал 95"



За його словами, випадки схожості номерів у колективів трапляються, і це нормально.

"Особливо останнім часом, адже вони відійшли від політичної тематики", - розповів Крутоголов в інтерв'ю " Оглядач ".

Актор підкреслив, що останній скандал вже відверто вказує на плагіат з боку "Квартал 95".

"Коли ти бачиш повністю скопійований номер, це вже викликає питання. Ми хотіли показати, що так робити не можна. Я б повірив у випадковість, якби вони взяли якийсь дуже старий номер. Але з номером про те, як депутат вивчає англійську мову, ми об'їхали півсвіту!",- зазначив Крутоголов.

Нагадаємо, в "Дизель шоу" звинуватили гумористів з "Кварталу 95" у плагіаті та крадіжці жартів, які українці почули ще у 2015 році.

Під час одного з випусків "Квартал 95" показав сценку з вивченням англійської мови, яку гумористи "Дизель шоу" представили українцям ще кілька років тому.

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