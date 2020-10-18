Художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов розповів, про скандальний конфлікт з " Квартал 95"
За його словами, випадки схожості номерів у колективів трапляються, і це нормально.
Нагадаємо, в "Дизель шоу" звинуватили гумористів з "Кварталу 95" у плагіаті та крадіжці жартів, які українці почули ще у 2015 році.
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Під час одного з випусків "Квартал 95" показав сценку з вивченням англійської мови, яку гумористи "Дизель шоу" представили українцям ще кілька років тому.
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