35-річна зірка фільмів "Квартал 95" Анастасія Задорожна не втрималася, щоб не поділитися з публікою своїм подружнім щастям

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному брючному костюмі молочного відтінку і кедах. На чорно-білому знімку дівчина стояла посеред вулиці в обіймах коханого: розпатлана Настя притулилася до нього, обдарувавши щирою, широкою посмішкою.

"Октявгуст закінчився. Спасибі йому за цей несподіваний бонус у вигляді пишноти за вікном. Коротко про плани: куди поїдемо в листопаді? - в НоЯбрьск", - підписала вона це фото

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі переплутали її чоловіка зі спини з актором, а нині президентом України, Володимиром Зеленським, разом з яким вона знімалася у фільмах "Квартал 95".

"Beautiful 😍"

"А потім їдьте в "ДекаБрьЯнварское-Февралюгино" 👍"

"У Ноябрьску в листопаді і -40 буває, тепліше одягайтеся"

"Настя, нехай посмішка і такий настрій як на фото завжди прикрашають ваше сімейне життя 👍"

"Це ви з Зеленським? :)»



"Що за Мода піджак і кросівки?"

Раніше ми повідомляли, що щаслива Задорожна похвалилася тим, що розпрощалася з "холостим" життям, показавши як ніжно цілується з чоловіком, прикрившись однією медичною маскою на двох. Імені свого обранця, втім, красуня не назвала.

"Хороша парочка: Баран та Ярочка", - придумала веселий підпис Настя.

"Оооо! Вітаю!!!!"; "Друзі, щастя Вам на довгі роки!😘 "; "Одна маска на двох. 🔥 🔥 🔥 "; "Ніякої соц. дистанції ваще))", - відреагували в соцмережі.

Нагадавши, гаряча зірка фільмів із Зеленським приголомшила зміною в житті: "Ну, ніфіга собі!".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Задорожна дала пораду всім жінкам, з чого почати весну.