"Что за мода..."

35-летняя звезда фильмов "Квартал 95" Анастасия Задорожная не удержалась, чтобы не поделиться с публикой своим супружеским счастьем

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в стильном брючном костюме молочного оттенка и кедах. На черно-белом снимке девушка стояла посреди улицы в объятиях возлюбленного: растрепанная Настя прижалась к нему, одарив искренней, широкой улыбкой.

"Октявгуст закончился. Спасибо ему за этот неожиданный бонус в виде великолепия за окном. Коротко о планах: куда поедем в НоЯбре? - в НоЯбрьск", - подписала она это фото

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые перепутали ее мужа со спины с актером, а ныне президентом Украины, Владимиром Зеленским, вместе с которым она снималась в фильмах "Квартал 95".

"Beautiful 😍"

"А потом езжайте в ДекаБрьЯнварское-Февралюгино. 👍"

"В Ноябрьске в Ноябре и -40 бывает, теплее одевайтесь 😁"

"Настя, пусть улыбка и такое настроение как на фото всегда украшают вашу семейную жизнь 👍"

«Это вы с Зеленским? :)»



"Что за мода пиджак и кроссовки?"

Ранее мы сообщали, что счастливая Задорожная похвасталась тем, что распрощалась с "холостой" жизнью, показав как нежно целуется с супругом, прикрывшись одной медицинской маской на двоих. Имени своего избранника, впрочем, красотка не назвала.

"Хороша парочка: Баран да Ярочка", - придумала веселую подпись Настя.

"Оооо! Поздравлю!!!!"; "Ребята, счастья Вам на долгие годы!😘"; "Одна маска на двоих. 🔥🔥🔥"; "Никакой соц. дистанции ваще))", - отреагировали в соцсети.

Напомним, горячая звезда фильмов с Зеленским огорошила переменой в жизни: "Ну, нифига себе!".

Как сообщала Politeka, Анастасия Задорожная дала совет всем женщинам, с чего начать весну.