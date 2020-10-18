В Україні затвердили новий показник середньої зарплати для розрахунку пенсій

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті ПФУ.

Так, за оцінками Пенсійного фонду, в серпні середня зарплата, з якої заплатили внески, становить 9608 грн і 67 копійок.

Нагадаємо, щоб дізнатися майбутній розмір виплати, потрібно приблизне співвідношення своєї зарплати до середньої помножити на стаж, 1% і на середню зарплату за три минулі роки. Останній показник - близько 10 тис.грн.

Також ми повідомляли, що українцям для отримання пенсійних виплат від держави потрібно порівняти свій страховий стаж з новими вимогами. Згідно з розрахунками, через сім років тільки половина українців зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років.

Нагадаємо, що з 2020 року на порталі електронних послуг ПФУ запрацював "Пенсійний калькулятор", де кожен може подивитися, на яку пенсію йому варто розраховувати і які дані є у ПФУ для розрахунку пенсії. Відсутні дані можна подати в ПФУ також через свій Особистий кабінет.

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