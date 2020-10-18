В Украине утвердили новый показатель средней зарплаты для расчета пенсий

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ПФУ.

Так, по оценкам Пенсионного фонда, в августе средняя зарплата, с которой заплатили взносы, составляет 9608 грн и 67 копеек.

Напомним, чтобы узнать будущий размер выплаты, нужно примерное соотношение своей зарплаты к средней умножить на стаж, 1% и на среднюю зарплату за три прошедших года. Последний показатель – около 10 тыс. грн.

Также мы сообщали, что украинцам для получения пенсионных выплат от государства нужно сравнить свой страховой стаж с новыми требованиями. Согласно расчетам, через семь лет только половина украинцев сможет уйти на заслуженный отдых в 60 лет.

Напомним, что с 2020 года на портале электронных услуг ПФУ заработал "Пенсионный калькулятор", где каждый может посмотреть, на какую пенсию ему стоит рассчитывать и какие данные есть у ПФУ для расчета пенсии. Недостающие данные можно подать в ПФУ также через свой личный кабинет.

Напомним, что пенсии украинцев под угрозой, в Раде подтвердили тревожный прогноз Кабмина: "У нас нет...".

Как сообщала Politeka, зарплаты украинцев резко подскачут, в Кабмине озвучили новые суммы: когда ждать повышения.

Также Politeka писала, что украинцам трижды повысят пенсии, кто получит больше денег: "Уже в декабре...".