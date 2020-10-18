Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася стильним образом на відпочинку

Модель продовжує радувати образами, які приміряє для прогулянок і відпочинку. Як правило, на сторінці зірки в Instagram присутні в основному фото в бікіні і білизна, яке вона періодично рекламує або нагадує про власну колекцію одягу.

А ось кадрів з відпочинку Ани в більш скромному і закритому вбранні практично немає. Стиль фітнес-моделі - це белфі (назва для сучасних селфі із зображенням сідниць, придумане Кім Кардашьян), які миттєво стають популярними.

Тому фото, на якому задоволена Чері в ніжному міні-сукні оранжевого відтінку відпочиває на тлі кондитерської, відразу вразив фанатів. Стильний образ в екстра-міні з вдалим декольте не залишив їх байдужими.

"Випий каву, візьми пончик і приступай до роботи! Пора рухатися! Який твій улюблений пончик ??? # NovaBabe", - зазначає Ана.

Ось що пишуть в мережі:

"Як мені жити без тебе; Назва сукні ???; приємного тобі апетиту; хороша хатина .. гарне плаття ... красиве декольте ... 🔥 🔥 🔥 ; Привіт, ти як з пилу жару🔥; Ана Чері, якого кольору твоє плаття? Золота канарейка? Я думаю, тканина атласна; неповторна красива любов чудова🔥 🔥; ти мила️️💕; виглядає дуууже жарко і так мило; ви дуже красиві❤️; о гаряча фігура; абсолютно красиво😘; іви найкрасивіша і миролюбна дівчина на світі».

Ми також писали, що образ звабливої моделі вимагає показувати лише провокативні і навіть в чомусь Відверті кадри в Instagram. Сама Ана намагається приміряти модні бікіні, тонкі бра і трендові купальники для виходу в світ так, щоб зробити яскравий акцент на сідницях або бюсті.

Цього разу дівчина підкреслила за допомогою білого ліфа свої груди, спокусливо прогнувшись перед об'єктивом. Чері посміхалася на камеру без збентеження і захопила фігурою в цілому – Пляжний лук вона доповнила простий в'язаною спідницею-сіточкою.