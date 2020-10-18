Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась стильным образом на отдыхе

Модель продолжает радовать образами, которые примеряет для прогулок и отдыха. Как правило, на странице звезды в Инстаграм присутствуют в основном фото в бикини и белье, которое она периодически рекламирует или напоминает о собственной коллекции одежды.

А вот кадров из отдыха Аны в более скромном и закрытом наряде практически нет. Стиль фитнес-модели – это публиковать белфи (название для современных селфи с изображением ягодиц, придуманное Ким Кардашьян), которые мгновенно становятся популярными.

Поэтому фото, на котором довольная Чери в нежном мини-платье оранжевого оттенка отдыхает на фоне кондитерской, сразу поразил фанатов. Стильный образ в экстра-мини с удачным декольте не оставил их равнодушными.

«Выпей кофе, возьми пончик и приступай к работе! Пора двигаться! Какой твой любимый пончик ??? #NovaBabe», - отмечает Ана.

Вот что пишут в сети:

«Как мне жить без тебя; Название платья ???; приятного тебе аппетита; Хорошая хижина .. красивое платье ... красивое декольте ... 🔥🔥🔥; Привет, ты как с пылу жару🔥; Ана Чери, какого цвета твое платье? Золотая канарейка? Я думаю, ткань атласная; Неповторимая красивая любовь чудесная🔥🔥; Ты милая👱‍♀️💕; Выглядит ооочень жарко и так мило; Вы очень красивы❤️; о горячая фигура; Абсолютно красиво😘; IВы самая красивая и миролюбивая девушка на свете».

Мы также писали, что образ обольстительной модели требует показывать лишь провокативные и даже в чем-то откровенные кадры в Инстаграм. Сама Ана старается примерять модные бикини, тонкие бра и трендовые купальники для выхода в свет так, чтобы сделать яркий акцент на ягодицах или бюсте.

В этот раз девушка подчеркнула при помощи белого лифа свою грудь, соблазнительно прогнувшись перед объективом. Чери улыбалась на камеру без смущения и восхитила фигурой в целом – пляжный лук она дополнила простой вязаной юбкой-сеточкой.