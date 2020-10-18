Американська фітнес-модель Ана Чері вразила сяючим видом в білизні

Знаменита красуня проводить заняття спортом, а також випускає свою лінію спортивного одягу, пише Politeka.net. Завдяки старанням її тіло стало дуже красивим, і будь-який наряд виглядає на ній неймовірно прекрасно.

Так, Ана Чері опублікувала фото, на якому позувала в червоній білизні. Атласний ліфчик мав великі лямки, що обплітають груди, тому це привертало до грудей ще більше уваги. Бюст спокусливо випирав з білизни і їм не можна було намилуватися.

Також модель одягла трусики в такому ж стилі, як ліфчик. Щільні резинки натягнулися вище стегон, надаючи формам неймовірної краси.

Ана демонструвала пружний животик, красива талія - це просто чудово.

Модель одягла червоні заячі вушка, а на шиї блищала прикраса у формі зайчика журналу "Плейбой". Вона посміхалася і торкалася до голови.

"Ви знали, що я сумувала за жовтнем?", - підписала фото Чері.

Знімок в сторіз не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Нагадаємо, Ана Чері ледь не впустила бюст, який спокусливо визирав з-під маленьких трикутників тканини.

Тонка бретелька з'єднувала клаптики тканини і надавала образу особливої пікантності.

Також на моделі було біле парео в сіточку, яке трималося на резиночці.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері показалася в леопардових шортиках і блузці, яку зав'язала на животику. Образ Чері доповнила чорним топом, який можна помітити знизу. Зона декольте була досить великою, можна легко оцінити пружний бюст.

Нагадаємо , Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в невидимій білизні