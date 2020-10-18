Американська фітнес-модель Ана Чері вразила сяючим видом в білизні
Знаменита красуня проводить заняття спортом, а також випускає свою лінію спортивного одягу, пише Politeka.net. Завдяки старанням її тіло стало дуже красивим, і будь-який наряд виглядає на ній неймовірно прекрасно.
Так, Ана Чері опублікувала фото, на якому позувала в червоній білизні. Атласний ліфчик мав великі лямки, що обплітають груди, тому це привертало до грудей ще більше уваги. Бюст спокусливо випирав з білизни і їм не можна було намилуватися.
Також модель одягла трусики в такому ж стилі, як ліфчик. Щільні резинки натягнулися вище стегон, надаючи формам неймовірної краси.
Ана демонструвала пружний животик, красива талія - це просто чудово.
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Модель одягла червоні заячі вушка, а на шиї блищала прикраса у формі зайчика журналу "Плейбой". Вона посміхалася і торкалася до голови.
"Ви знали, що я сумувала за жовтнем?", - підписала фото Чері.
Знімок в сторіз не зібрав багато лайків і коментарів у відкритому доступі.
Нагадаємо, Ана Чері ледь не впустила бюст, який спокусливо визирав з-під маленьких трикутників тканини.
Тонка бретелька з'єднувала клаптики тканини і надавала образу особливої пікантності.
Також на моделі було біле парео в сіточку, яке трималося на резиночці.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері показалася в леопардових шортиках і блузці, яку зав'язала на животику. Образ Чері доповнила чорним топом, який можна помітити знизу. Зона декольте була досить великою, можна легко оцінити пружний бюст.
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А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в невидимій білизні