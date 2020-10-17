Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", приспустила халат і показала всі достоїнства

Знаменита і яскрава модель Демі Роуз запам'яталася фанатам після скандальних відносин з колишнім хлопцем Кайлі Дженнер. Саме після цього дівчину почали називати другою Кардашьян, адже вона нібито схожа на пишнотілу модель такими ж формами, темними локонами і зовнішністю в цілому.

Сама Демі з такими висловлюваннями не погоджується, адже зазначає, що вона пластики не робила і схожа на саму себе. На одному з фото дівчина вирішила захопити своєю природною красою, яку всі обговорюють.

Роуз позувала в банному халаті, спокусливо приспустивши той до крайності - при найменшому русі той може впасти з бюста. На голові Роуз також теплий білий рушник, а сама дівчина дивиться в сторону від об'єктива.

"Твій ранок ідеально; я дійсно хочу, щоб ти впустила рушник; Моя теж❤️😚; ти прекрасна; віє небезпекою❤️ 😍; Чому ти не запросила мене на чай?; @janetguzman-сама бездоганна чудова красива жінка в світі але ти теж Демі, приємне фото; Доброго ранку красуня; Ваш найбільший шанувальник з Індії 😍; свіжий і шикарний вигляд; @demirose, ти мене не запрошуєш?; Ти красивіше природи і твоє серце чистіше моря».

Раніше ми також писали, що Роуз є що показати – на відміну від багатьох фітнес моделей вона не робила пластичних операцій – вона зовсім не боїться опинитися без одягу перед камерою. Адже навіть в сукнях або милих кофтах Демі не буде виглядати скромно.

Як видно на представлених фото в Instagram, бюст шостого розміру приховати практично неможливо. Тому Роуз з легкістю його підкреслює, як і цього разу в Лавандовій сукні з широким декольте і мінімальною довгою самого вбрання.

«Дуже красива дівчина; Ці кокоси пахнуть силіконом; Такий милий вигляд, її кращий наряд; Красиво👍; Як прекрасна дівчинка; Приємний👍❤️Ти чудова, ти зводиш мене з розуму; Такий невинний наряд; Ти красива; Гарний повітряна куля 🎈; Сумую✨💓; 😍Белла і за формою; Абсолютно приголомшлива, щаслива❤️; одна розкіш і спокуса в цьому теле️❤️😍».

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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