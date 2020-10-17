Американська фітнес-модель Ана Чері показала ніжний пляжний образ на відпочинку

Ана є затребуваною моделлю, тому вона постійно залежить від соціальних мереж – дівчині доводиться ділитися різними фото, показувати, як вона живе, тренується і навіть харчується. Єдине, про що модель не говорить – це особисте життя. Заміжня фітнес-красуня не показує обличчя свого чоловіка.

Образ звабливої моделі вимагає показувати лише провокативні і навіть в чомусь Відверті кадри в Instagram. Сама Ана намагається приміряти модні бікіні, тонкі бра і трендові купальники для виходу в світ так, щоб зробити яскравий акцент на сідницях або бюсті.

Цього разу дівчина підкреслила за допомогою білого ліфа свої груди, спокусливо прогнувшись перед об'єктивом. Чері посміхалася на камеру без збентеження і захопила фігурою в цілому – Пляжний лук вона доповнила простий в'язаною спідницею-сіточкою.

"Живи так, як хочеш, адже твоя власна казка залежить від тебе. охороняйте позитивний настрій і знаходите чарівні моменти в кожному дні ✨», - написала Ана.

Ось як відповідають в мережі:

"Красиво дійсно красиво 💋; дівчина просто вогонь😍 😘; так, це нормально - швидко приступити до роботи, лол; ви - втілення досконалості!; Гей, красуня, виглядаєш чудово весь час, люблю тебе кожен день 🌹❤️🌹; блін, ти прекрасна жінка; Вау, прогин на всі сто; Солодкий солодкий солодкий вид 🍨дівчинка👏 👏 👏».

Ми також писали, що у соціальній мережі дівчина ділиться фото, які встигла зняти під час відпочинку раніше і задовго до відпочинку на Мальдівах. На одному з таких фото чітко видно, як виглядає розкішна фігура Ани, яка відмовляється сидіти на дієті, щоб схуднути. Дівчина в білому купальнику показала себе в скромній позі, але вдало виставивши бюст при цьому напоказ.

"Чиста радість життя ...; супер красива; який торт 🍰! Боже !!! 🔥; чому така солодка 😍😍😍; Ricota mija linda 😘😘😘; Вааау, дитинко, твоя команда булочок прекрасна 😍😍😍 Мені сподобалася краса твого тіла 😍😍😍 ти прекрасна; 😍; Кращий з кращих 👍👀🔥; Красива посмішка ❤️».

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