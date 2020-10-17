Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася яскравими кадрами
Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.
Кілька годин тому вона показала в Instagram дивовижні фото, на яких позувала на райському пляжі.
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Знімок вийшов спокусливий - знаменитість лежить на бронзовому піску - що повною мірою підкреслило красу Демі. Сукня королівського синього відтінку завдяки стягуючому ефекту зробила форми і вигини спекотної діви просто ідеальними. А пікантний розріз на стегні дозволив помилуватися її довгими ногами. Завершили образ розпущене волосся і яскравий макіяж в нюдових відтінках.
Демі показала в одній локації кілька кадрів. Єдина їхня відмінність в тому, що красуня приймає різні пози - то вигинаючись, підставляючи обличчя променям сонця, то просто стоїть, заклично дивлячись в камеру.
Користувачі мережі залишили під знімками сотні тисяч лайків і безліч коментарів, в яких захоплювалися красою Демі Роуз.
"Ви хочете пограти зі мною?", " Проникливий погляд ефектної жінки і безмежної краси ☺ ❤️ ", "Як завжди красиво і чарівно! ❤ ", "Чарівна 💠", "Русалка", "така дитинко", " Небесна королева, ти така красива ангел✨ 😍".
Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
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