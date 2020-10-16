Американська фітнес-модель Ана Чері показала сонячний образ в білому бікіні

Спортсменка активно займається собою і постійно розповідає про те, як проходять її будні, як вона харчується і як виглядає її ідеальний день у відпустці. Нещодавно фітнес-модель повернулася з відпочинку на Мальдівах, де провела не один тиждень разом з подругами і похвалилася ідеально проведеним часом в самому розкішному готелі на воді.

Тепер в соціальній мережі дівчина ділиться фото, які встигла зняти під час відпочинку раніше і задовго до відпочинку на Мальдівах. На одному з таких фото чітко видно, як виглядає розкішна фігура Ани, яка відмовляється сидіти на дієті, щоб схуднути. Дівчина в білому купальнику показала себе в скромній позі, але вдало виставивши бюст при цьому напоказ.

"Чиста радість життя ...; супер красива; який торт 🍰! Боже !!! 🔥; чому така солодка 😍😍😍; Ricota mija linda 😘😘😘; Вааау, дитинко, твоя команда булочок прекрасна 😍😍😍 Мені сподобалася краса твого тіла 😍😍😍 ти прекрасна; Абсолютна досконалість 👑🔥😍🌹🎯🔝🌎💯; найпривабливіший малюк; заінтригувала прямо, знімай🔥👅😍; Кращий з кращих 👍👀🔥; Красива посмішка ❤️».

Ми також писали, що модель продовжує балувати фанатів фото, які викладає в соціальній мережі Instagram чи не щодня. Спортсменка веде соціальну мережу досить активно, тому не скупиться на пікантний контент. Так як Чері подобається її тіло, вона приміряє відкриті наряди і переважно носить на пляжі міні-бікіні.

Ана звикла підкреслювати красу завдяки мінімальній кількості одягу і виставляючи напоказ бюст або сідниці. Спортсменка багато займалася раніше і продовжує робити це і зараз, проте тепер Чері запевняє, що вдома їй комфортніше і вона відчуває себе затишніше саме там. На фото видно, як дівчина в черговий раз показує себе в одній.

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