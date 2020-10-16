Американская фитнес-модель Ана Чери показала солнечный образ в белом бикини

Спортсменка активно занимается собой и постоянно рассказывает о том, как проходят ее будни, как она питается и как выглядит ее идеальный день в отпуске. Недавно фитнес-модель вернулась из отдыха на Мальдивах, где провела не одну неделю вместе с подругами и похвасталась идеально проведенным временем в самом роскошном отеле на воде.

Теперь в социальной сети девушка делится фото, которые успела заснять во время отдыха ранее и задолго до отдыха на Мальдивах. На одном из таких фото отчетливо видно, как выглядит роскошная фигура Аны, которая отказывается сидеть на диете, чтобы похудеть. Девушка в белом купальнике показала себя в скромной позе, но удачно выставив бюст при этом напоказ.

«Чистая радость жизни ...; супер красивая; Какой торт 🍰! Боже !!! 🔥; почему такая сладкая 😍😍😍; Ricota mija linda 😘😘😘; Вааау, детка, твоя команда булочек прекрасна 😍😍😍 Мне понравилась красота твоего тела 😍😍😍 ты прекрасна; Абсолютное совершенство 👑🔥😍🌹🎯🔝🌎💯; Самый привлекательный малыш; заинтриговала прямо - прекрасно, а теперь снимай🔥👅😍; Лучшее из лучших 👍👀🔥; Красивая улыбка ❤️».

Мы также писали, что модель продолжает баловать фанатов фото, которые выкладывает в социальной сети Инстаграм едва ли не каждый день. Спортсменка ведет социальную сеть достаточно активно, поэтому не скупится на пикантный контент. Так как Чери нравится ее тело, она примеряет открытые наряды и преимущественно носит на пляже мини-бикини.

Ана привыкла подчеркивать красоту благодаря минимальному количеству одежды и выставляя напоказ бюст или ягодицы. Спортсменка много занималась ранее и продолжает делать это и сейчас, однако теперь Чери уверяет, что дома ей комфортнее и она чувствует себя уютнее именно там. На фото видно, как девушка в очередной раз показывает себя в одной.

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