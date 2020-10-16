Україна зможе отримати вакцини від смертоносного китайського вірусу відразу після їх офіційної реєстрації та схвалення Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ)

У п'ятницю, 16 жовтня, Україна увійшла в рамки механізму COVAX, до якого вже приєдналися понад 180 країн. Ці держави зможуть отримати кілька траншів офіційно зареєстрованої вакцини з розрахунком на те, щоб її вистачило для як мінімум 20% населення. Йдеться про осіб з пріоритетних груп, як уточнивши під час брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Пріоритетні групи - це: працівники з високим ризиком інфікування в установах охорони здоров'я, працівники, які забезпечують реакцію на надзвичайні ситуації (як приклад - Держслужба з надзвичайних ситуацій), люди з серйозними супутніми захворюваннями, люди старшого віку (які проживають у закритих колективах), працівники з критичним рівнем ризику (вчителі і працівники шкіл), люди з супутніми захворюваннями середнього рівня тяжкості, після цього йдуть люди старшого та похилого віку, люди які живуть в притулках для бездомних або інших інституціях», - розповів Ляшко.

Відзначається, що на сьогоднішній день у всьому світі розробляється близько 180 різних вакцин, з них 10 вже знаходяться на третій стадії клінічних випробувань.

При цьому Росія вже заявила про успішну розробку вакцини від китайського вірусу, яку назвали Sputnik V. У Кремлі стверджують, що їй вже нібито прищепилися російські політики і навіть дочка президента РФ Володимира Путіна. Проте ВООЗ не підтвердила безпеку зазначеного препарату.

Нагадавши, Росія запустила Шалений фейк про британську вакцину від китайського вірусу.

Як повідомляла Politeka, Ляшко заявив про нову суперінфекцію і масову вакцинацію, що буде з карантином.

Також Politeka писала, що у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців: "Попередня ціна...".