Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, ледь не вивалила бюст в басейні

Відома красуня стала дуже популярною через свої пишні форми, вона навіть змогла переїхати в США, пише Politeka.net.

Квітко в найспекотніших образах демонструє шикарні об'єми, а шанувальники поширюють кадри по групах. В одній з фан-сторінок з'явилося архівне фото, на якому модель позує в басейні.

Зірка одягла чорний купальник з тонкими бретельками, обтягнутими груди. Ці лямки надавали великого об'єму настільки величезним принадам.

Груди прямо налилися в маленькому бікіні і трохи показалася з-під нього. Ймовірно, красуня вибрала маленький розмір ліфчика, через що форми стягнулися і виглядали ще спокусливіше.

Модель присіла на краєчок басейну, злегка виставивши назад сідниці, в прозорій воді виднілися крихітні плавки.

Завершили образ зірки стильні окуляри.

За 50 хвилин пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала на пляжі в красивому купальнику. Зірка зав'язала лямки так, що маленькі трикутники тканини обтягнули груди, і намагалися з'єднати принади між собою.

Великий бюст виглядав ще спокусливіше під променями сонця.

"Мокра бестія", - написав один з шанувальників.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко була у мікро-бікіні насиченого баклажанового відтінку показала себе з незвичного ракурсу. Позуючи на лежаку, зірка вип'ятила бюст і підняла голову, щоб підкреслити достоїнства вдалим прогином.

Фото викликало фурор в мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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