Потрібно було б подумати

Зірка серіалу "Універ", 33-річна російська актриса Настасья Самбурська розбурхала гарячим знімком в корсеті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому красувалася в спокусливому корсеті, виставивши напоказ свої апетитні груди. Самбурська стояла біля вікна і дивилася вдалину.

"Доброго ранку, як спалося? Вид з вікна звичайно приголомшливий", - грайливо підписала фото зірка.

Її фото зібрало майже 300 тисяч лайків. У коментарях їй залишили більше чотирьох тисяч відгуків, але особливу увагу привернув коментар російського співака, чоловіка Регіни Тодоренко з "Орла і решки" Влада Топалова. Артист залишив під фото смайлики мавпочок із закритими очима, що стало приводом для бурхливих коментарів.

"@vladtopalovofficial що, сподобалася?", "мавпочки так собі підкат", "я все розповім Регіні", "гумові сіськи перший раз побачив?", "Красунчик, акк Регіни в іншому місці!", "вдома *** отримаєш", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Самбурська підкорила розкішним образом. Актриса знялася для чоловічого журналу Maxim. Красуня позувала в білому халатику, чорних колготках і лабутенах. Вона застигла в пікантній позі, задерши ніжку.

Крім цього, нещодавно Самбурська потрапила в скандал, посміявшись над зарплатами пожежників. Дівчину запитали, чи вийшла б вона заміж за пожежного, на що вона відповіла, що їм не вистачить його зарплати на життя.

Нагадаємо, що Настасья Самбурська ошелешила пікантною позою з "папіком":"задній план вирішує".

Як повідомляла Politeka, скандальна зірка "Універу" Самбурська в міні-шортиках ошелешила образом Лари Крофт:"перевершила Джолі".

Також Politeka писала, що Харламову знайшли ефектну заміну фігуристій Кошкіній і Асмус, фото красуні Самбурської:"серцеїдка".