Звезда сериала "Универ", 33-летняя российская актриса Настасья Самбурская взбудоражила горячим снимком в корсете

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором красовалась в соблазнительном корсете, выставив напоказ свою аппетитную грудь. Самбурская стояла возле окна и смотрела вдаль.

«Доброе утро, как спалось? Вид из окна конечно потрясающий», - игриво подписала фото звезда.

Ее фото собрало почти 300 тысяч лайков. В комментариях ей оставили больше четырех тысяч отзывов, но особое внимание привлек комментарий российского певца, мужа Регины Тодоренко из "Орла и решки" Влада Топалова. Артист оставил под фото смайлики обезьянок с закрытыми глазами, что стало поводом для бурных комментариев.

«@vladtopalovofficial что, понравилась?», «обезьянки так себе подкат», «я все расскажу Регине», «резиновые сиськи первый раз увидел?», «Красавчик, акк Регины в другом месте!», «дома *** получишь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Самбурская покорила роскошным образом. Актриса снялась для мужского журнала Maxim. Красотка позировала в белом халатике, черных колготках и лабутенах. Она застыла в пикантной позе, задрав ножку.

Кроме этого, недавно Самбурская попала в скандал, посмеявшись над зарплатами пожарных. Девушку спросили, вышла бы она замуж за пожарного, на что она ответила, что им не хватит его зарплаты на жизнь.

Напомним, что Настасья Самбурская ошарашила пикантной позой с "папиком": "Задний план решает".

Как сообщала Politeka, скандальная звезда "Универа" Самбурская в мини-шортиках ошарашила образом Лары Крофт: "Превзошла Джоли".

Также Politeka писала, что Харламову нашли эффектную замену фигуристой Кошкиной и Асмус, фото красотки Самбурской: "Сердцеедка".