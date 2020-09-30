Відома російська актриса Настасья Самбурська здивувала новим образом

Як передає Politeka, свіжою фотографією дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на знімку, актриса одягнена в короткі джинсові шортики, що не приховують довгих засмаглих ніг Насті, на дівчині – біла обтягуюча майка, що не приховує плечей і рук зірки.

На поясі у Насті - чорна кобура, в правій руці – пістолет золотистого кольору, на лівій видно татуювання.

"Розкрадачка грибниць))) опеньків не бачили поблизу?😂 😂 😂 ", – підписала фото Настя.

Шанувальники по достоїнству оцінили свіжий образ своєї улюблениці, зазначивши це в своїх коментарях.

"Перевершила Джолі😍 😍 👍 👍 👍 одні мухомори😀.опеньків немає, а ось Лисичку бачимо !...😂 Мою майку наділа😂 😂 😂 👌 дуже схожа...класний образ нічого не крав, але її вкрав би ні, тільки мухамори звичні) вигляд ззаду не завадив-б!!!!😍🔥🔥😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥 Персик😍 капець, як схожі", - пишуть фоловери.

Ми писали, що Настасья Самбурська виставила напоказ тіло в купальнику. На опублікованому фото актриса позує на пляжі і, як вказала сама актриса, відпочиває на Балі.

Одягалася Настасья в червоний ліфчик і салатові бікіні. Але увага її передплатників була зосереджена не на привабливих формах актриси, а на задньому плані. У кадр потрапив об'ємний чоловік, який і став зіркою публікації актриси.

Навіть сама Настасья звернула увагу на нього.

"Кисюня і її пупсик", - жартівливо підписала пост Самбурська.

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