Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала сонячний образ на відпочинку

Модель активно набирає популярність в соціальній мережі Instagram. Володіючи яскравою зовнішністю, дівчина постійно знімається в сміливих фотосесіях, під час яких показує фігуру в білизні або без нього і прикрившись лише крихітними шматочками тканини.

Так як Роуз є що показати – на відміну від багатьох фітнес моделей вона не робила пластичних операцій-вона зовсім не боїться опинитися без одягу перед камерою. Адже навіть в сукнях або милих кофтах Демі не буде виглядати скромно.

Як видно на представлених фото в Instagram, бюст шостого розміру приховати практично неможливо. Тому Роуз з легкістю його підкреслює, як і цього разу в Лавандовій сукні з широким декольте і мінімальною довгою самого вбрання.

«Дуже красива дівчина; Ці кокоси пахнуть силіконом; Такий милий вигляд; Красиво👍; Як прекрасна дівчинка; Приємний👍❤️Ти чудова, ти зводиш мене з розуму; Такий невинний наряд; Ти красива; Гарна повітряна куля 🎈; Сумую✨💓; 😍Белла і за формою; Абсолютно приголомшлива, щаслива❤️; одна розкіш і спокуса в цьому теле️❤️😍».

Ми також писали, що Демі ділиться на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram найяскравішими кадрами з відпочинку і постановочних фотосесій, влаштованих для реклами білизни або одягу. Так як модель користується великою популярністю, вона продовжує приміряти досить сміливі вбрання і показувати фігуру в них з потрібного ракурсу. Володіючи шостим розміром бюста, дівчина завжди підкреслює його красу.

При цьому, як можна помітити на фото, не тільки їм пишається Демі. Але ще і пишними сідницями. Дівчина нерідко робить селфі в дзеркалі, показуючи лише їх. Цього разу в Тоненькому світлому купальнику вона знову зробила акцент на достоїнствах, влягшись на м'якому ліжку.

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