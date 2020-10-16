Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала солнечный образ на отдыхе

Модель активно набирает популярность в социальной сети Инстаграм. Обладая яркой внешностью, девушка постоянно снимается в смелых фотосессиях, во время которых показывает фигуру в белье или без него и прикрывшись лишь крошечными кусочками ткани.

Так как Роуз есть что показать – в отличие от многих фитнес моделей она не делала пластических операций – она совсем не боится оказаться без одежды перед камерой. Ведь даже в платьях или милых кофтах Деми не будет выглядеть скромно.

Как видно на представленных фото в Инстаграм, бюст шестого размера скрыть практически невозможно. Поэтому Роуз с легкостью его подчеркивает, как и в этот раз в лавандовом платье с широким декольте и минимальной длинной самого наряда.

«Очень красивая девушка; Эти кокосы пахнут силиконом; Такой милый вид, ее лучший наряд; Красиво👍; Как прекрасная малышка; Приятный👍❤️Ты замечательная, ты сводишь меня с ума; Такой невинный наряд; Ты красивая; Красивый воздушный шар 🎈; Скучаю по тебе✨💓; 😍Белла и по форме; Абсолютно потрясающая, счастливая❤️; одна роскошь и соблазн в этом теле️❤️😍».

Мы также писали, что Деми делится на своей странице в социальной сети Инстаграм самыми яркими кадрами из отдыха и постановочных фотосессий, устроенных для рекламы белья или одежды. Так как модель пользуется большой популярностью, она продолжает примерять довольно смелые наряды и показывать фигуру в них с нужного ракурса. Обладая шестым размером бюста, девушка всегда подчеркивает его красоту.

При этом, как можно заметить на фото, не только им гордится Деми. Но еще и пышными ягодицами. Девушка нередко делает селфи в зеркале, показывая лишь их. В этот раз в тоненьком светлом купальнике она снова сделала акцент на достоинствах, улегшись на мягкой кровати.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике