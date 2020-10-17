Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, розбурхала неприродно тонкою талією на відпочинку

Настя є досить затребуваною моделлю, яка не соромиться показати себе під час зйомки в досить пікантних образах. Дівчина рекламує білизну і купальники, тому відчуває себе перед камерою розкуто і природно.

Квітко володіє пишними формами, що також дозволяє їй надягати будь – які варіанти бікіні і вражати виглядом-крихітна тканина не приховує ні її бюст, ні стегна. І цей раз не став винятком. У рожевому купальники з широким написом на грудях виділив гідності дівчини вельми вдало, а провокативна поза Настя підкреслила її стегна, що виділяються на тлі неприродно тонкої талії.

Ось що пишуть в мережі:

"Мій улюблений колір; Ммммм, інтригує такою позою; приємно. . хм; як мило вона навчить нас мистецтву спокуси; Прекрасна дівчинка; персики або Динька?🍑 🍆 ; чому це здається ідеальним😍 😍; я хочу побачити справжню картинку; я б з'їв це; настільки добре; це вид супер-тіла, так що; яка ж ти смачна😍 😍 😍; ти найкрасивіша; лялька Барбі👧».

Раніше ми писали, що саме через свої параметри світловолосу дівчину прозвали російської Кардашьян. Сама Настя любить увагу і тому ніколи не приховує тіло.

Дівчина показує на пляжі найспекотніші образи і завжди вибирає для цього трендові купальники. У чорному бікіні модель виглядала дуже спокусливо. На думку фоловерів, Настя просто народжена для таких фотосесій:

"Симпатична і втомлена; чому так пікантно, це дар👍; всі природні дорогі або штучні BB; Вау, боже, подарунок; будь ласка, Прийди в моє життя, ангел, ти вийдеш за мене заміж?; ти не знаєш меж спокуси; ти дуже красива лялька; чудово !!!! 🌹😍💋❤️».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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