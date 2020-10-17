Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, взбудоражила неестественно тонкой талией на отдыхе

Настя является довольно востребованной моделью, которая не стесняется показать себя во время съемки в довольно пикантных образах. Девушка рекламирует белье и купальники, поэтому чувствует себя перед камерой раскованно и естественно.

Квитко обладает пышными формами, что также позволяет ей надевать любые варианты бикини и поражать видом – крошечная ткань не скрывает ни ее бюст, ни бедра. И этот раз не стал исключением. В розовом купальники с широкой надписью на груди выделил достоинства девушки весьма удачно, а провокативная поза Настя подчеркнула ее бедра, выделяющиеся на фоне неестественно тонкой талии.

Вот что пишут в сети:

«Мой любимый цвет; Ммммм, интригует такой позой; Приятно .. хм; Как мило она научит нас искусству соблазна; Прекрасная девочка; персики или дынька?🍑🍆; почему это кажется идеальным😍😍; Я хочу увидеть настоящую картинку; я бы съел это; Настолько хорошо; Это вид супер-тела, так что; Какая же ты вкусная😍😍😍; ты самая красивая; Кукла Барби 👧».

Ранее мы писали, что именно из-за своих параметров светловолосую девушку прозвали русской Кардашьян. Сама Настя любит внимание и поэтому никогда не скрывает тело.

Девушка показывает на пляже самые жаркие образы и всегда выбирает для этого трендовые купальники. В черном бикини модель выглядела очень соблазнительно. По мнению фолловеров, Настя просто рождена для таких фотосессий:

«Симпатичная и усталая; почему так пикантно, это дар👍; Все природные дорогие или искусственные BB; Вау, боже, подарок; Пожалуйста, приди в мою жизнь, ангел, ты выйдешь за меня замуж?; ты не знаешь границ соблазна; Ты очень красивая кукла; Великолепно !!!! 🌹😍💋❤️».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов