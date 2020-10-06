Погода в Україні 7 жовтня в більшості областей буде дощовою і навіть з грозами

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Відзначається, що сухо буде тільки на сході України і в Запоріжжі.

Вітер поки залишається південно-східного напрямку, поривчастий.

Температура повітря вночі + 10 +15 градусів, на півдні до + 17, у східних областях + 7 + 10 градусів.

Протягом дня 7 жовтня потеплішає до + 17 + 23 градусів, у південній частині очікується + 20 + 25 градусів.

У Києві середа обіцяє бути дощовою, з поривчастим вітром. Вдень ще буде порівняно тепло, до + 18, +19 градусів.

Раніше повідомлялося, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що жвтень буде прохолодним. Температура на півночі і в центрі країни на початку і в середині місяця буде коливатися в межах +4...+ 5 градусів вночі, але також буде і +16...+ 17 градусів вдень. На півдні температура повітря становитиме + 18 градусів.

У другій половині жовтня і в кінці температура на більшій частині території країни буде опускатися до -2...-4 градусів морозу. Крім того, очікується сніг і дощ. У південних регіонах традиційно буде тепліше.

Синоптики також кажуть, що Листопад буде теплим. Можливі незначні морози, сніг і дощ.

Відзначимо, вересень 2020 року в Києві повторив температурний рекорд більш ніж 100-річної давності.

За даними метеорологів, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила + 18,4° С, що перевищила кліматичну норму на 4,5° С.

Як повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, нинішній вересень у Києві повторив рекорд 1909 року.

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