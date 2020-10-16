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Новий обвал в обмінниках, Нацбанк вразив оновленим курсом валют: до чого готуватися українцям

Курси долара і євро знову здивують українців в обмінниках.

Свіжий курс валют був опублікований на порталі Національного банку.

Так, сьогодні, 16 жовтня, державний регулятор вирішив послабити курс гривні по відношенню до американського долара на дві копійки.

На міжбанківському ринку курс долара у продажу впав на 0,5 копійки до 28,345 гривень/$, курс в покупці до 28,33 гривень/$.

Що стосується курсу євро, то його Національний банк послабив на цілих 21 копійку до 33,17 гривень. На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 17 копійок до 33,15 гривень.

Таким чином, курс валют на сьогодні, 16 жовтня, від НБУ встановлено на наступному рівні:

$100-2833,65 гривень (+0,0201 грн)

100 євро - 3317,64 гривень (-0,2171 грн).

Витрати на допомогу в Україні різко підскочать, в Кабміні назвали одержувачів допомоги: "близько 965 тисяч сімей…»

У 2021 році на допомогу і компенсації в Україні буде виділено 67,5 млрд гривень.

Про це розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев. За його словами, до бюджету на наступний рік закладено 322,8 мільярдів гривень на соцзахист українців.

При цьому на виплату допомоги заплановано витратити 67,5 мільярдів гривень. Це на 6,2 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.

У Мінфіні зазначили, що з цих грошей буде виплачена одноразова частина допомоги при народженні дитини для 320 тисяч сімей. Крім цього, близько 965 тисяч сімей отримуватимуть щомісячну частину державної допомоги.

Крім цього, на щомісячні соціальні виплати можуть розраховувати:

42 тисячі дітей, які перебувають під опікою та піклуванням,

278 тисяч дітей з багатодітних сімей,

324 тисяч дітей, яких виховують матері-одиначки,

195 тисяч малозабезпечених сімей,

470 тисяч людей з інвалідністю з дитинства.

Крім цього, українці отримають близько 296 тисяч "пакетів".

Оновлені карантинні зони: до Червоної внесли 8 обласних центрів

У четвер ввечері, 15 жовтня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як повідомляє Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов, в Україні переписали епідемічне зонування. Воно набуває чинності з півночі понеділка, 19 жовтня.

Як видно по новій "карантинній карті"," червона зона " за минулий тиждень значно розширилася.

До Червоної зони потрапили 8 обласних центрів: Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів та Хмельницький.

У той же час місто Київ залишається в "помаранчевій зоні".

Нагадавши, Китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.