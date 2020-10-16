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Новый обвал в обменниках, Нацбанк поразил обновленным курсом валют: к чему готовиться украинцам

Курсы доллара и евро вновь удивят украинцев в обменниках.

Свежий курс валют был опубликован на портале Национального банка.

Так, сегодня, 16 октября, государственный регулятор решил ослабить курс гривны по отношению к американскому доллару на две копейки.

На межбанковском рынке курс доллара в продаже упал на 0,5 копейки до 28,345 гривен/$, курс в покупке до 28,33 гривен/$.

Что касается курса евро, то его Национальный банк ослабил на целых 21 копейку до 33,17 гривен. На межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,15 гривен.

Таким образом, курс валют на сегодня, 16 октября, от НБУ установлен на следующем уровне:

$100 - 2833,65 гривен (+0,0201 грн)

100 евро – 3317,64 гривен (-0,2171 грн).

Расходы на пособия в Украине резко подскочат, в Кабмине назвали получателей помощи: «около 965 тысяч семей…»

В 2021 году на пособия и компенсации в Украине будет выделено 67,5 млрд гривен.

Об этом рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев. По его словам, в бюджет на следующий год заложено 322,8 миллиардов гривен на соцзащиту украинцев.

При этом на выплату пособий запланировано потратить 67,5 миллиардов гривен. Это на 6,2 млрд гривен больше, чем в предыдущем году.

В Минфине отметили, что из этих денег будет выплачена одноразовая часть помощи при рождении ребенка для 320 тысяч семей. Кроме этого, около 965 тысяч семей будут получать ежемесячную часть государственной помощи.

Кроме этого, на ежемесячные социальные выплаты могут рассчитывать:

42 тысячи детей, которые находятся под опекой и попечительством,

278 тысяч детей из многодетных семей,

324 тысяч детей, которых воспитывают матери-одиночки,

195 тысяч малообеспеченных семей,

470 тысяч людей с инвалидностью с детства.

Кроме этого, украинцы получат около 296 тысяч «пакетов новорожденного».

Обновленные карантинные зоны: в красную внесли 8 областных центров

В четверг вечером, 15 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Как сообщает министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, в Украине переписали эпидемическое зонирование. Оно вступает в силу с полуночи понедельника, 19 октября.

Как видно по новой "карантинной карте", "красная зона" за минувшую неделю значительно расширилась, поэтому во многих населенных пунктах карантинные ограничения ужесточат.

В красную зону попали 8 областных центров: Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов и Хмельницкий.

В то же время город Киев остается в "оранжевой зоне".

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.