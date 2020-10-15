Кто может рассчитывать на помощь от государства

В 2021 году на пособия и компенсации в Украине будет выделено 67,5 млрд гривен

Об этом рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев в колонке для «Европейской правды». По его словам, в бюджет на следующий год заложено 322,8 миллиардов гривен на соцзащиту украинцев.

При этом на выплату пособий запланировано потратить 67,5 миллиардов гривен. Это на 6,2 млрд гривен больше, чем в предыдущем году.

В Минфине отметили, что из этих денег будет выплачена одноразовая часть помощи при рождении ребенка для 320 тысяч семей. Кроме этого, около 965 тысяч семей будут получать ежемесячную часть государственной помощи.

Кроме этого, на ежемесячные социальные выплаты могут рассчитывать:

42 тысячи детей, которые находятся под опекой и попечительством,

278 тысяч детей из многодетных семей,

324 тысяч детей, которых воспитывают матери-одиночки,

195 тысяч малообеспеченных семей,

470 тысяч людей с инвалидностью с детства.

Кроме этого, украинцы получат около 296 тысяч «пакетов новорожденного».

В госбюджете на 2021 год также заложены деньги на обеспечение жильем более 1,4 тысячи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Отмечается, что регионы для этих целей получат субвенции общим объемом около 0,8 млн гривен.

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