Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала переваги в чорному бікіні

Модель прославилася шість років тому, вперше взявши участь у фотосесії, яка і дала початок її кар'єрі. З тих пір дівчина продовжує зніматися, ігноруючи слова роботодавців і шанувальників про те, що їй пора худнути. Запевняючи, що не робила пластики, дівчина продовжує хвалитися неприродно тонкою талією і пишними стегнами.

Саме через свої параметри світловолосу дівчину прозвали Російської Кардашьян. Сама Настя любить увагу і тому ніколи не приховує тіло. Дівчина показує на пляжі найспекотніші образи і завжди вибирає для цього трендові купальники. У чорному бікіні модель виглядала дуже спокусливо. На думку фоловерів, Настя просто народжена для таких фотосесій:

"Симпатична і втомлена; чому так пікантно, це дар👍; всі природні дорогі або штучні BB; Вау, боже, подарунок; будь ласка, Прийди в моє життя, ангел, ти вийдеш за мене заміж?; ти не знаєш меж спокуси; я уявляю, якщо вона завагітніє, як завагітніє бідолаха?; У тебе красиве тіло, Анастасія ❤️❤️❤️; Ваше тіло приголомшливе, воно ідеально 🔥; ти дуже красива лялька; чудово !!!! 🌹😍💋❤️».

Раніше ми писали, що знаменита модель продовжує дражнити фантазію фанатів жаркими кадрами, на яких позує в сміливих образах. Так як родзинкою всіх знімків Квітко є її форми, вона їх не приховує. Найчастіше дівчина підкреслює достоїнства саме мереживною білизною або ж його відсутністю, прикриваючись лише руками.

Втім, кадри, на яких Анастасія знімає наряд або робить вигляд, що збирається це зробити, стають також одними з найпопулярніших. Наприклад, фото, на якому Настя зняла лямки квіткового міні-сукні і посвітила бюстом, викликало бурхливу реакцію в мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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