Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала достоинства в черном бикини

Модель прославилась шесть лет назад, впервые приняв участие в фотосессии, которая и дала начало ее карьере. С тех пор девушка продолжает сниматься, игнорируя слова работодателей и поклонников о том, что ей пора худеть. Уверяя, что не делала пластики, девушка продолжает хвастаться неестественно тонкой талией и пышными бедрами.

Именно из-за своих параметров светловолосую девушку прозвали русской Кардашьян. Сама Настя любит внимание и поэтому никогда не скрывает тело. Девушка показывает на пляже самые жаркие образы и всегда выбирает для этого трендовые купальники. В черном бикини модель выглядела очень соблазнительно. По мнению фолловеров, Настя просто рождена для таких фотосессий:

«Симпатичная и усталая; почему так пикантно, это дар👍; Все природные дорогие или искусственные BB; Вау, боже, подарок; Пожалуйста, приди в мою жизнь, ангел, ты выйдешь за меня замуж?; ты не знаешь границ соблазна; Я представляю, если она забеременеет, как забеременеет бедняжка?;У тебя красивое тело, анастасия ❤️но цветочек прикрой❤️❤️; Ваше тело потрясающее, оно идеально 🔥; Ты очень красивая кукла; Великолепно !!!! 🌹😍💋❤️».

Ранее мы писали, что знаменитая модель продолжает дразнить фантазию фанатов жаркими кадрами, на которых позирует в смелых образах. Так как изюминкой всех снимков Квитко являются ее формы, она их не скрывает. Чаще всего девушка подчеркивает достоинства именно кружевным бельем или же его отсутствием, прикрываясь лишь руками.

Впрочем, кадры, на которых Анастасия снимает наряд или делает вид, что собирается это сделать, становятся также одними из самых популярных. К примеру, фото, на котором Настя сняла лямки цветочного мини-платья и посветила бюстом, вызвало бурную реакцию в сети.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов