Хто може розраховувати на допомогу від держави

У 2021 році на допомогу і компенсації в Україні буде виділено 67,5 млрд гривень

Про це розповів заступник міністра фінансів Роман Єрмолічев у колонці для «Європейської правди». За його словами, до бюджету на наступний рік закладено 322,8 мільярдів гривень на соцзахист українців.

При цьому на виплату допомоги заплановано витратити 67,5 мільярдів гривень. Це на 6,2 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.

У Мінфіні зазначили, що з цих грошей буде виплачена одноразова частина допомоги при народженні дитини для 320 тисяч сімей. Крім цього, близько 965 тисяч сімей отримуватимуть щомісячну частину державної допомоги.

Крім цього, на щомісячні соціальні виплати можуть розраховувати:

42 тисячі дітей, які перебувають під опікою та піклуванням,

278 тисяч дітей з багатодітних сімей,

324 тисяч дітей, яких виховують матері-одиначки,

195 тисяч малозабезпечених сімей,

470 тисяч людей з інвалідністю з дитинства.

Крім цього, українці отримають близько 296 тисяч "пакетів малюка".

У держбюджеті на 2021 рік також закладені гроші на забезпечення житлом понад 1,4 тисячі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Зазначається, що регіони для цих цілей отримають субвенції загальним обсягом близько 0,8 млн гривень.

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