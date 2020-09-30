Що потрібно знати українцям

Українцям розповіли, в якому вигляді вони можуть отримати бебі-бокси

Про це йдеться в законопроект №3006а, який був в цілому схвалений Верховною Радою.

Тепер молоді батьки можуть самі вибирати, в якому вигляді держава буде їм надавати допомогу після народження дитини.

Якщо раніше українцям на спеціальні рахунки в ПриватБанку після народження дитини перераховували понад 5 тисяч гривень, які можна було витратити на спеціальну продукцію, то тепер батьки можуть забрати допомогу у вигляді звичних бебі-боксів.

А вже з 1 липня 2021 року молоді батьки будуть самостійно вирішувати, в якому вигляді вони хочуть отримати допомогти: грошима на спецрахунки або готовим набором для немовлят.

Також Бебі-бокси видаватимуть наступним одержувачам:

усиновитель;

патронатним вихователям;

прийомним батькам;

батькам-вихователям;

опікунам новонародженої дитини.

Вартість цього Бебі-боксу становить три прожиткові мінімуми (після 1 грудня - 5763 гривні).

Раніше ми розповідали, що проблеми з видачею Бебі-боксів почалися ще навесні 2020 року.

У Мінсоцполітики повідомляли, що ті, хто не отримав "пакет малюка", зможуть подати заяву протягом 60 днів після народження дитини, але через карантин утворилися великі черги.

Без обіцяних Бебі-боксів залишилися в Запорізькій, Тернопільській, Закарпатській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Через час влада скасувала видачу Бебі-боксів і запустила процес нарахування молодим батькам компенсації в розмірі 5 тисяч гривень.

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