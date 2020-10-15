У прийдешньому опалювальному сезоні, який стартує через кілька тижнів, українцям доведеться платити за газ та опалення за новими тарифами

Зміни пов'язані із запуском вільного ринку газу, рішення про який Кабмін прийняв у серпні. Нагадаємо, у зв'язку з цим споживачі самі можуть вибрати постачальника, у якого будуть купувати "блакитне паливо". Проте, з наближенням холодів ціна на газ зросте. Як саме і що робити, щоб платити менше "Обозревателю" розповіли експерти.

За прогнозами Оксани Запорізької, аналітика Української енергетичної біржі, незважаючи на сезонний стрибок вартості, цього року газ все ж обійдеться українцям дешевше, ніж минулого року.

Правда не всі аналітики поділяють таке оптимістичне припущення. Є думка, що вже в грудні на ринку вартість кубометра може скласти 7 грн. Причиною зростання цін стане зростання попиту через настання холодів і початку опалювального сезону.

Однак є спосіб заощадити: вибрати річний тариф, який буде за однією ціною цілий рік, і з настанням зими цифри в платіжці не зростуть.

Щоб поміняти постачальника (з оптимальним для себе тарифом) потрібно знайти його офіс або сайт і подати заяву. До нього прикріпити:

- документ на право власності (право користування),

- останню платіжку,

- копію паспорта,

- ІПН.

Підтвердження про те, що ви успішно поміняли постачальника, прийде протягом 21 дня. Зміна постачальника не означає, що в будинок або квартиру доведеться прокладати нову газову трубу.

За комунікації як і раніше відповідає облгаз, якому доведеться платити окремо (навіть якщо ви не користуєтеся газом, але є трубопровід).

Ті, хто не користується тарифом на рік, не відразу помітять подорожчання. Ціна за кубометр буде змінюватися поступово. У жовтні вона може бути тільки незначно дорожче, але в розпал зимового сезону може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр.

З подорожчанням газу пов'язані тарифи на тепло. Платіжки за опалення можуть зрости приблизно на 15-16%.

Заощадити в даному випадку можна за допомогою субсидії. Її розмір вважається як різниця між вартістю комуналки і обов'язкового платежу (відсоток загального доходу сім'ї, який пільговик може віддати за послуги). Обов'язковий платіж становить 20%.

Слід враховувати, що цього року, за прогнозами експертів, кількість пільговиків, які отримують субсидії скоротиться на 40% - програму допомоги "обрізали" на 10,5 млрд гривень.

Раніше ми повідомляли, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що якби "Нафтогаз України" став продавати на вітчизняному ринку дешевий газ вітчизняного видобутку, то для українців ціна на газ зменшилася б на 20%.

"Нафтогаз" закачує "блакитне паливо" вітчизняного видобутку в підземні сховища, але не випускає на ринок, створюючи таку ситуацію, що газ, який сьогодні пропонується населенню, є більш дорогим.

Нагадавши, різке зниження тарифів, українцям повідомили про комунальну "аномалію": "з 1 листопада..."

Як повідомляла Politeka, урізання субсидій на комуналку: кого залишать без пільг, "менше, ніж у 2020 році..."