Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася пишними формами в білизні і однієї лише маєчці

Модель продовжує балувати фанатів фото, які викладає в соціальній мережі Instagram чи не щодня. Спортсменка веде соціальну мережу досить активно, тому не скупиться на пікантний контент. Так як Чері подобається її тіло, вона приміряє відкриті наряди і переважно носить на пляжі міні-бікіні.

Ана звикла підкреслювати красу завдяки мінімальній кількості одягу і виставляючи напоказ бюст або сідниці. Спортсменка багато займалася раніше і продовжує робити це і зараз, проте тепер Чері запевняє, що вдома їй комфортніше і вона відчуває себе затишніше саме там. На фото видно, як дівчина в черговий раз показує себе в одній лише майці болотного відтінку і крихітному білизна з сіточкою.

Ось як реагують на витівку Чері в мережі:

«я люблю тебе; Яка ніжна і мила картинка❤️; Humm que delícia; богиня з булочками просто чудова🔥; Помилуйтеся коробкою з медом, малятко з секретом прям; не припиняє підкорювати, чертовка❤️❤️❤️; Богиня в маєчці😍😍; хочеться продовження👍😘; Товсті стегна рятують життя; Смакота подається "обома способами"; ідеальне тіло 10, дитинко завжди».

Раніше ми писали, що Ана не любить приховувати своє тіло в принципі, так як запевняє, що знаходиться в хорошій формі і не бачить сенсу ховатися. Спортсменка багато часу проводила в спортзалі, після чого почала також створювати речі для тренувань і стала лише популярнішою.

Для того, щоб увага до неї продовжувала зростати, Чері публікує фото в бікіні. На одному з таких вона показала переваги, розв'язавши верхню частину купальника і стоячи біля гойдалок. Позуючи у воді, модель виглядала дуже привабливо, що і відзначили користувачі Мережі:

"Немає нікому спокою, вона все дражниться😜 😜 😜; які пишні форми, мила; мені подобається пристрасне серце цієї чуттєвої красуні🐰 👙; wao чудовий образ, мила; як мені стати дерев'яними гойдалками; @anacheri ти така красива😍 😘 💦; що ви любите і не любите в своєму тілі?".

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