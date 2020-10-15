Американская фитнес-модель Ана Чери похвалилась пышными формами в белье и одной лишь маечке
Модель продолжает баловать фанатов фото, которые выкладывает в социальной сети Инстаграм едва ли не каждый день. Спортсменка ведет социальную сеть достаточно активно, поэтому не скупится на пикантный контент. Так как Чери нравится ее тело, она примеряет открытые наряды и преимущественно носит на пляже мини-бикини.
Ана привыкла подчеркивать красоту благодаря минимальному количеству одежды и выставляя напоказ бюст или ягодицы. Спортсменка много занималась ранее и продолжает делать это и сейчас, однако теперь Чери уверяет, что дома ей комфортнее и она чувствует себя уютнее именно там. На фото видно, как девушка в очередной раз показывает себя в одной лишь майке болотного оттенка и крошечном белье с сеточкой.
Вот как реагируют на выходку Чери в сети:
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«я люблю тебя; Какая нежная и милая картинка❤️; Humm que delícia; богиня с булочками просто великолепна🔥; Полюбуйтесь коробкой с медом, малышка с секретом прям; не прекращает покорять, чертовка❤️❤️❤️; Богиня в маечке😍😍; хочется продолжения👍😘; Толстые бедра спасают жизни; Вкусность подается "обоими способами"; идеальное тело 10, детка всегда».
Ранее мы писали, что Ана не любит скрывать свое тело в принципе, так как уверяет, что находится в хорошей форме и не видит смысла прятаться. Спортсменка много времени проводила в спортзале, после чего начала также создавать вещи для тренировок и стала лишь популярнее.
Для того, чтобы внимание к ней продолжало расти, Чери публикует фото в бикини. На одном с таких она показала достоинства, развязав верхнюю часть купальника и стоя возле качелей. Позируя в воде, модель выглядела очень привлекательно, что и отметили пользователи сети:
"Нет никому покоя, она все дразнится😜😜😜; Какие пышные формы, милая; Мне нравится страстное сердце этой чувственной красавицы 🐰 👙; Wao превосходный образ, милая; как мне стать деревянными качелями; @anacheri ты такая красивая 😍😘 💦; Что вы любите и не любите в своем теле?".
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
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