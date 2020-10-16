Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала кращий кадр з відпочинку

Демі ділиться на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram найяскравішими кадрами з відпочинку і постановочних фотосесій, влаштованих для реклами білизни або одягу. Так як модель користується великою популярністю, вона продовжує приміряти досить сміливі вбрання і показувати фігуру в них з потрібного ракурсу. Володіючи шостим розміром бюста, дівчина завжди підкреслює його красу.

При цьому, як можна помітити на фото, не тільки їм пишається Демі. Але ще і пишними сідницями. Дівчина нерідко робить селфі в дзеркалі, показуючи лише їх. Цього разу в Тоненькому світлому купальнику вона знову зробила акцент на достоїнствах, влягшись на м'якому ліжку.

Яскравий кадр на природі не залишив байдужими шанувальників:

"Життя прекрасне, і є чому посміхатися 💕; дуже красивий бікіні; яка чуттєвість ... Божественна і змушує мріяти; ти дуже хороша матуся; Будь супер щасливим; яка ти красива жінка; така красива Демі. @demirose; так прекрасно; неможливо не залишити комплімент цій величезній дині; я б хотів прокидатися поруч з тобою кожен день❤️; нехай покарає тебе Аллах".

Ще в школі Демі фанатично намагалася скинути вагу, після чого потрапила в лікарню з проблемами зі шлунком. Пообіцявши близьким після цього не худнути і піклуватися про себе, Роуз кинула спроби позбутися від пишних форм. Згодом її бюст став своєрідною "родзинкою" на фото. В Instagram Демі показує кращі кадри з відпочинку, як веселиться на пляжі і пікантні фото з рекламних зйомок.

У мікро-бікіні рожевого кольору на тонких лямках і спідницею з розрізами до стегна, Роуз вразила видом на бюст шостого розміру. Ось як реагують в мережі:

"Спокусить навіть жінку; Вау, милий, милий вигляд!; Ваша зачіска чудово Вам йде. Це один з кращих стилів, які я бачив у вас. ❤ ️ ❤ ️ 💋 ; Ти така приголомшлива і красива😘 😘 😘 😘; ти прекрасне серце😘; хороший спосіб почати день😘 😘».

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