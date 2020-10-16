Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала лучший кадр из отдыха
Деми делится на своей странице в социальной сети Инстаграм самыми яркими кадрами из отдыха и постановочных фотосессий, устроенных для рекламы белья или одежды. Так как модель пользуется большой популярностью, она продолжает примерять довольно смелые наряды и показывать фигуру в них с нужного ракурса. Обладая шестым размером бюста, девушка всегда подчеркивает его красоту.
При этом, как можно заметить на фото, не только им гордится Деми. Но еще и пышными ягодицами. Девушка нередко делает селфи в зеркале, показывая лишь их. В этот раз в тоненьком светлом купальнике она снова сделала акцент на достоинствах, улегшись на мягкой кровати.
Яркий кадр на природе не оставил равнодушными поклонников:
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«Жизнь прекрасна, и есть чему улыбаться 💕; Очень красивый бикини; Какая чувственность ... Божественная и заставляет мечтать; Ты очень хорошая мамочка; Будь супер счастливым человеком, подари всем супер счастье; Какая ты красивая женщина; такая красивая Деми. @demirose; Так прекрасно; невозможно не оставить комплимент этой огромной дыне; Я бы хотел просыпаться рядом с тобой каждый день❤️; Да накажет тебя Аллах».
Еще в школе Деми фанатично пыталась сбросить вес, после чего попала в больницу с проблемами с желудком. Пообещав близким после этого не худеть и заботиться о себе, Роуз бросила попытки избавиться от пышных форм. Со временем ее бюст стал своеобразной «изюминкой» на фото. В Инстаграм Деми показывает лучшие кадры из отдыха, как веселится на пляже и пикантные фото с рекламных съемок.
В микро-бикини розового цвета на тонких лямках и юбкой с разрезами до бедра, Роуз поразила видом на бюст шестого размера. Вот как реагируют в сети:
«Соблазнит даже женщину; Вау, милый, милый вид!; Ваша прическа замечательно вам идет. Это один из лучших стилей, которые я у вас видел. ❤️❤️💋; Ты такая потрясающая и красивая 😘😘😘😘; ты прекрасное сердце 😘; хороший способ начать день 😘😘».
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике