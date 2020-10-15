Російський виконавець Борис Моїсеєв чесно розповів про свій стан

66-річний співак, який 10 років тому переніс інсульт і довгий час не з'являвся на сцені, поділився подробицями свого стану з виданням «Стархіт».

Останні роки артист веде самітницький спосіб життя, що дає благодатний грунт для чуток про його стан. У мережі навіть ходили чутки, що Моїсеєв прикутий до ліжка. Артист поспішив запевнити, що живе звичайним життям літньої людини.

"Я вже давно не артист, а пенсіонер, який хоче спокою! Мені немає потреби постійно демонструвати себе. Сідати на шпагати і викладати в Мережу. Живу звичайним життям", - зізнався артист.

За його словами, він спілкується з друзями і шанувальниками. Влітку артист планував поїхати на відпочинок в Юрмалу, але через карантин залишився в Москві.

Друг музиканта Сергій Горох зазначив, що Моїсеєв відчуває себе не гірше, ніж будь-яка літня людина, яка пережила інсульт. Нещодавно його хотіла відвідати Алла Пугачова, але після дзвінка другу переконалася, що з ним все добре і запросила його до себе в гості.

З грошима у артиста все добре. Прибирає у нього покоївка, а також є помічниця, яка готує йому їжу. Артист досі отримує авторські відрахування за свої пісні. А живе на пенсію.

«У Борі хороша пенсія, він отримує до неї ще 30 тисяч рублів надбавки за звання Заслуженого артиста», - розповів Горох.

Нагадаємо, що Борис Моїсеєв, після перенесеного інсульту, давно не з'являється на публіці: як зараз живе співак.

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