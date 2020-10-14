Здоров'я відомого виконавця Бориса Моїсеєва залишає бажати кращого
Про це в інтерв'ю Співрозмовнику розповів журналіст Денис Сорокін.
За його словами, зараз у ЗМІ багато суперечливої інформації про стан здоров'я Бориса Моїсеєва.
Однак, як запевняє Денис Сорокін, якби він відчував після інсульту себе краще, він би здався на публіці.
Сестри і брати Ані Лорак, Ротару, Джолі та інших зірок, що живуть в тіні слави: "Так схожі!"
Вусатий Артур Пирожков показав другу сім'ю, красуня-дружина не стримала емоцій: "Твоя…"
Тарзан загримів у реанімацію після одкровень про зради Корольовій, з'явилися кадри: "Здали нерви"
Каменських і Потап показали, як виглядали в молодості: "Льоша з волоссям, а Настя..."
"Якби Борис відчував себе непогано, то його неодмінно б показали. Але цього не роблять. Чому це відбувається, напевно, всі розуміють. Всі люди, які близькі до шоу-бізнесу, знають: "Боря згасає на очах", - заявив російський журналіст.
Сорокін також розповів, що після того, як Борис Моїсеєв переніс інсульт, він з ним кілька разів зустрічався, і після важкої хвороби у співака на щоці з'явилася підозріла родимка. Не виключено, що Моїсеєв зараз бореться з онкологією.
"А після ми зустрілися в театрі у Бабкіної, де він продавав квитки під час однієї із зіркових акцій. Вже тоді було зрозуміло: в його стані відбулися зміни далеко не в кращу сторону. Борис вже майже не говорив. А ще на його щоці з'явилася родимка. Говорили, що це – онкологія. Після цього у світ він не виходив", - продовжив світський журналіст у спілкуванні зі співрозмовниками.
Більш того, Борис Моїсеєв відмовив своєму колишньому продюсеру, який пропонував йому допомогти з реабілітацією.
"До чого це призвело, ми всі бачимо. Одне зрозуміло: якби Моїсеєв був у більш-менш стерпному стані, він би продовжував з'являтися на людях. Тому як без уваги публіки він-геніальний артист-жити ніколи не міг", - резюмував він в інтерв'ю своїм колегам.
Представники співака запевняють, що стан здоров'я Моїсеєва не погіршувався. Але шанувальники не вірять такої інформації, що хворого виконавця просто приховують від публіки.
Нагадавши, Пугачова і Кіркоров не залишили в біді затворника Моїсеєва
А ще Politeka писала, що Борис Моїсеєв на межі смерті, з'ясувалася правда, яку довго приховували
Також Politeka писала, що Моїсеєв отримав на ювілей подарунок за кілька мільйонів