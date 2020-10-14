Здоров'я відомого виконавця Бориса Моїсеєва залишає бажати кращого

Про це в інтерв'ю Співрозмовнику розповів журналіст Денис Сорокін.

За його словами, зараз у ЗМІ багато суперечливої інформації про стан здоров'я Бориса Моїсеєва.

Однак, як запевняє Денис Сорокін, якби він відчував після інсульту себе краще, він би здався на публіці.

"Якби Борис відчував себе непогано, то його неодмінно б показали. Але цього не роблять. Чому це відбувається, напевно, всі розуміють. Всі люди, які близькі до шоу-бізнесу, знають: "Боря згасає на очах", - заявив російський журналіст.

Сорокін також розповів, що після того, як Борис Моїсеєв переніс інсульт, він з ним кілька разів зустрічався, і після важкої хвороби у співака на щоці з'явилася підозріла родимка. Не виключено, що Моїсеєв зараз бореться з онкологією.

"А після ми зустрілися в театрі у Бабкіної, де він продавав квитки під час однієї із зіркових акцій. Вже тоді було зрозуміло: в його стані відбулися зміни далеко не в кращу сторону. Борис вже майже не говорив. А ще на його щоці з'явилася родимка. Говорили, що це – онкологія. Після цього у світ він не виходив", - продовжив світський журналіст у спілкуванні зі співрозмовниками.

Більш того, Борис Моїсеєв відмовив своєму колишньому продюсеру, який пропонував йому допомогти з реабілітацією.

"До чого це призвело, ми всі бачимо. Одне зрозуміло: якби Моїсеєв був у більш-менш стерпному стані, він би продовжував з'являтися на людях. Тому як без уваги публіки він-геніальний артист-жити ніколи не міг", - резюмував він в інтерв'ю своїм колегам.

Представники співака запевняють, що стан здоров'я Моїсеєва не погіршувався. Але шанувальники не вірять такої інформації, що хворого виконавця просто приховують від публіки.

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