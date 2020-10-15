Российский исполнитель Борис Моисеев честно рассказал о своем состоянии

66-летний певец, который 10 лет назад перенес инсульт и долгое время не появлялся на сцене, поделился подробностями своего состояния с изданием «Стархит».

Последние годы артист ведет затворнический образ жизни, что дает благодатную почву для слухов о его состоянии. В сети даже ходили слухи, что Моисеев прикован к постели. Артист поспешил заверить, что живет обычной жизнью пожилого человека.

«Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя! Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть. Живу обычной жизнью», - признался артист.

По его словам, он общается с друзьями и поклонниками. Летом артист планировал поехать на отдых в Юрмалу, но из-за карантина остался в Москве.

Друг музыканта Сергей Горох отметил, что Моисеев чувствует себя не хуже, чем любой пожилой человек, переживший инсульт. Недавно его хотела навестить Алла Пугачева, но после звонка другу убедилась, что с ним все хорошо и пригласила его к себе в гости.

С деньгами у артиста все хорошо. Убирает у него горничная, а также есть помощница, которая готовит ему еду. Артист до сих пор получает авторские отчисления за свои песни. А живет на пенсию.

«У Бори хорошая пенсия, он получает к ней еще 30 тысяч рублей надбавки за звание Заслуженного артиста», - рассказал Горох.

Напомним, что Борис Моисеев, после перенесенного инсульта, давно не появляется на публике: как сейчас живет певец.

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