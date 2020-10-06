Скандальний шоумен і музичний критик Сергій Сосєдов повідомив, як на сьогодні йдуть справи у Бориса Моїсеєєва

Про це інформує Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

"Моїсеєв хворий. Всякі вигадки навколо стану його здоров'я створюють портали, які намагаються заробити грошей. Безсовісні писаки! Якби Мойсеєву стало краще, ми б його зараз бачили на всіх каналах!",- заявив він.

Сосєдов розповів, чим зобов'язана Борису Моїсеєву Примадонна російської естради Алла Пугачова.

За його словами, 16 років тому Пугачова бігала по сцені як "божевільна".

"Пугачова в своїх балахонах бігала по сцені, ніби божевільна. Розмахувала руками, трясла головою, рухалася як мужик... Моїсеєв змусив її танцювати! Боря ставив справжній балет", - поділився спогадами Сосєдов.

Критик підтвердив, що інсульт стався у Моїсеєва 10 років тому. На сьогодні, за словами Сосєдова, артист дуже слабкий і виглядає "поганенько".

"Говорить тихо, плутано, не зовсім виразно. Його звуть на телебачення, але показуватися в такому вигляді не можна", – підсумував Сергій Сосєдов.

Раніше ми писали, що російський співак Борис Моїсеєв збанкрутував і майже залишився без засобів до існування. Про це стало відомо завдяки заяві адвоката і телевізійного експерта Тамари пухової.

В інтерв'ю російським ЗМІ зазначила, що у артиста навіть немає на що купити продуктів.

"Ніякого просвіту в стані його здоров'я немає", - сказала вона.

Експерт стверджує, що після перенесеного інсульту Моїсеєв позбувся всіх своїх заощаджень і змушений буквально існувати. Сам співак навесні 2020 року розповідав, що живе за рахунок продажу авторських прав на свої композиції. Тоді ж Моїсеєв назвав розмір своєї пенсії - 30 тисяч рублів (11 тисяч гривень).

Нагадаємо, в грудні 2010 року співак пережив інсульт у нього виникли проблеми з промовою і були атрофовані м'язи обличчя. З того часу він перестав виступати і буквально почав нове життя, перетворившись на затворника.

Нагадавши, Пугачова і Кіркоров не залишили в біді затворника Моїсеєва.

А ще Politeka писала, що Борис Моїсеєв на межі смерті, з'ясувалася правда, яку довго приховували.

Також Politeka писала, що Моїсеєв отримав на ювілей подарунок за кілька мільйонів.