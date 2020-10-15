Російський виконавець Сергій Лазарєв викликав справжній фурор новим образом

Як передає Politeka.net, свіже фото артист опублікував у себе в Instagram. Лазарєв зробив фото біля стінки з яскравим написом. Він був одягнений в красивий піджак. В руках він тримав мікрофон. У кадр Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, не дивився. Це додало особливого шарму знімку.

«Дорахуємо до 10 і спати. На добраніч», - підписав фото Лазарєв.

За півдня пост артиста зібрав понад 30 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики, яка завжди супроводжує пости виконавця. На цей раз його порівняли з Кіркоровим і Басковим.

"Який ви гарний, зйомки для "Ти супер" мабуть пройшли прекрасно", "знову вкрав піджак у Філіпа?)", "Або у Баскова?) але лук хороший!", "О боже як заснути після такої краси", «Look – огооонь», «з такою фігурою можна сміливо йти за Оскаром», «це незаконно - бути таким офігенним», "шкода тебе, мужика з тебе не вийшло", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв сильно схуд. Після карантину він взявся за свою фігуру і скинув 12 кілограмів зайвої ваги. Як розповів Лазарєв, він цілеспрямовано позбувався живота. Після артист відправився в спортзал, щоб нарощувати м'язову масу.

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