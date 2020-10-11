Розкрив все, як є

Популярний російський співак Сергій Лазарєв відверто розповів про свої домашні звички

Артист, якому багато хто приписує таємний роман з Ані Лорак, поділився новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Лазарєв вирішив поговорити з шанувальниками про те, коли любить прокидатися вранці.

"А ви сова або жайворонок?? Я особисто дико не люблю рано вставати!) Люблю прокидатися не по будильнику, а тоді, коли організм виспався) але в силу професії, це виходить не так часто)). Доброго ранку всім і гарного вихідного дня", - написав співак.

Він також поділився своїм фото, на якому він позує на тлі стіни з величезним зображенням сови. Артист вибрав для фото стильний образ з джинсами, темним піджаком і водолазкою гірчичного відтінку.

Його шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Та мій ти хороший, спи скільки тобі хочеться", "ви кожен раз нас дивуєте, це що ж за божественна зовнішність", "Сереженька як же красиво", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лазарєв налякав хворобливим виглядом. Неоднозначну реакцію викликало нове фото, яке артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Життя занадто швидко біжить... Іноді хочеться зупинити мить! І насолодитися моментом! Вмійте цінувати життя і близьких Вам людей! і ніколи не мовчіть про свої почуття, можливо іншого моменту сказати вже не буде...", - написав співак.

Такі слова разом із зовнішнім виглядом Лазарєва серйозно стривожили його шанувальників. У мережі запідозрили недобре.

Нагадавши, різко постарілий "коханець" Лорак Лазарєв налякав зовнішнім виглядом.

Як повідомляла Politeka, Лазарєв несподівано розповів, кому належить Крим: "тридцять років я жив з думкою, що...".

Також Politeka писала, що "коханець" Ані Лорак розмріявся про відпочинок на березі океану.