Кабінет Міністрів оприлюднив постанову № 956 про продовження адаптивного карантину до кінця року

Відповідний документ з'явився на сайті урядового порталу.

Так, адаптивний карантин триватимуть до 31 грудня.

Іізменени правила по дозволеній кількості людей в масових зборах: в зеленій зоні пропонується дозволити масові заходи в цілому не більше 50 осіб за умови дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра і масочного режиму, в «жовтій» - не більше 30 осіб, в «помаранчевій» - не більше 20.

При цьому по всій території країни діють правила дотримання умов соціальної дистанції в 1,5 м і масочного режиму.

Проведення спортивних змагань дозволяється без глядачів, крім міжнародних змагань за окремим погодженням МОЗ.

Також забороняється робота після 22:00 і до 7: 00 годин ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д., крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос.

Крім цього, уряд за рішенням Державної комісії ТЕБ і НС рекомендує закладам середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня.

Закладам профтехосвіти, вищої освіти рекомендується перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

Національної поліції, Міністерству охорони здоров'я спільно з державними установами Міністерства охорони здоров'я епідеміологічного профілю та за участю органів місцевого самоврядування доручено забезпечити контроль за дотриманням умов самоізоляції особами з підтвердженим випадком зараження китайським вірусом та контактними особами, які перебувають на самоізоляції.

Зазначимо, в Україні за останню добу виявили 5062 нових випадки інфікування китайським вірусом.

За даними РНБО, всього інфекцію підтвердили у 281 239 осіб. За минулу добу від китайського вірусу померли 73 українці (всього – 5302). Вилікувати вдалося 119 650 інфікованих (951 – за останню добу).

Зараз в Україні хворіють 156 287 осіб (+4038 за добу).

Відзначимо, зараз посилюють карантин і інші країни.

Так, в Німеччині, в регіонах з високими темпами поширення вірусу - не менше 50 випадків зараження 100 тисяч населення протягом тижня - бари, ресторани та інші заклади громадського харчування будуть закриватися о 23:00, а кількість учасників приватних вечірок і зустрічей буде обмежуватися 10 особами з максимум двох домогосподарств. Зараз саме вечірки і зустрічі в колі друзів по різних випадках вважаються головним джерелом заражень, пише DW.

Також передбачено розширення масочного режиму в регіонах, де протягом тижня фіксується мінімум 35 випадків зараження на 100 тисяч населення. Носіння масок також введуть у всіх місцях, де протягом тривалого часу скупчуються люди.

У свою чергу президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Парижі і восьми інших великих містах (включаючи Марсель і Тулузу) вводиться комендантська година з 21:00 до 6:00. За словами Макрона, комендантська година розпочнеться в суботу, і такі обмежувальні заходи триватимуть протягом чотирьох тижнів, передає The Guardian.

Осіб, які порушуватимуть нові правила, оштрафують.

Нагадаємо, у МОЗ розкрили несподівану вартість вакцини від китайської зарази для українців: "Попередня ціна..."

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