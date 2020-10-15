Кілька компаній у світі знаходяться на завершальній стадії випробувань вакцини від китайського вірусу. При цьому названа її попередня вартість

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Остаточно ефективність вакцини ще не доведена, але в міністерстві вже підрахували її попередню вартість. Так, для українців вакцина може обійтися в суму трохи більше тисячі гривень. Мова про дослідження, що проводяться в Китаї та США.

"Є ціни, принаймні та інформація, яку нам дали компанії-виробники вакцин, які проводять третю фазу (клінічних випробувань - ред.), попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів (близько 1048 гривень - ред.)", — повідомив Степанов.

Міністр додав, що не виключено, що після всіх випробувань, вартість вакцини буде меншою.

"Це приблизна ціна, так вони визначають, виходячи зі своїх витрат. Але вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому підсумку і знижена істотно", - додав голова МОЗ.

Разом з тим, Степанов заявив, що Україна не буде купувати російський препарат, який заявлений як вакцина, оскільки він не пройшов необхідної стадії клінічних випробувань.

У той же час голова МОЗ заговорив про власне виробництво вакцин в Україні. За його словами, у нас є всі шанси створити найбільш затребувані вакцини, зокрема, від дифтерії, правця, кору, а згодом і від китайського вірусу - правда, не без складнощів й не так швидко.

"Це шлях нешвидкий, це неможливо зробити за півроку, але наші виробники готові, принаймні, три виробники, з якими ми розмовляли, мають відповідні потужності", - зазначив Степанов.

Раніше ми повідомляли, під час одного з недавніх брифінгів міністр охорони здоров'я України заявив, що хворим китайським вірусом зобов'язані надавати безкоштовну медичну допомогу в лікарнях.

"Для пацієнта проведення комп'ютерної томографії та рентгена при підозрі на COVID-19 безкоштовні. Комп'ютерна томографія та рентген внесені до переліку обстежень у ковідний пакет. Якщо є відповідний напрямок сімейного або лікуючого лікаря на КТ і рентген, цю послугу повинні надати безкоштовно", - поінформував Степанов.

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