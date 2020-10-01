Осведомлен - значит вооружен: в Минздраве дали советы украинцам, как обезопасить себя и своих детей

Заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Минздрава Олег Когут предупредил о том, что в новом эпидемическом сезоне этой осенью возможно появление ранее неизвестных вирусов гриппа, пишет Zaxid.net.

"Нас действительно беспокоит ситуация с гриппом. Как поведет себя коронавирус и как поведут себя те возбудители, никто сегодня не скажет. Потому что с коронавирусом в той форме COVID-19 мы еще не сталкивались. Никто и никогда. Ни ученые, ни тем более практики не могут спрогнозировать. Но безусловно надо думать относительно защиты", – сообщил медик, напомнив о пользе прививания.

Когут порекомендовал делать прививки перед распространением ГРВИ - это важно, так как, чтобы выработался иммунитет, после вакцинации должно пройти минимум две недели.

Отметим, по состоянию на утро 1 октября в Украине зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых зараженных китайским вирусом - 4069.

В целом за все время карантина, в стране - 213 028 лабораторно подтвержденных случаев, из них 4193 летальных, 94 398 пациентов выздоровели.

Ранее мы сообщали, в Украине с 28 сентября, сроком на следующие две недели начало действовать новое эпидемиологическое зонирование.

В "красную" зону попали Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Теперь здесь будут дополнительные ограничения, запрещены: пригородние и междугородние автобусы; работа кафе и ресторанов, кинотеатров; посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих эти услуги.

Киев после нескольких недель в "оранжевой" перешел в "желтую" зону.

Здесь действуют следующие правила:

заведения общепита (кафе, рестораны, бары и т.п.), ночные и другие развлекательные заведения будут работать до 00:00. Ограниченный график работы не коснется заказов "на вынос" и доставки;

массовые мероприятия в помещениях проводить можно с расчетом до 20 человек;

можно посещать учреждения соцзащиты, где живут пожилые люди.

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