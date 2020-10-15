Долар зірвався з ланцюга, Нацбанк вразив новим курсом валют: що тепер буде з гривнею

Курс валют в Україні 15 Жовтня буквально "зірветься з ланцюга", долар атакує гривню з усіх флангів.

Так, стодоларова купюра на міжбанку зі старту набере 6,83 грн. До середини позавчорашнього дня валюта вже досягла позначки в 28,3135 грн за один Долар, але на цьому зупинятися не захотіла.

Євро навпаки-трохи зменшить темп. Міжбанк сьогодні відкриється з -0,0537 гривні.

Курс валют 15 жовтня буде виглядати наступним чином:

Долар – 28,3164 грн;

Євро-33,3935 грн.

Розкрито виверт за тарифами на газ, скільки переплачують українці: "понад 214 доларів за..."

Якби "Нафтогаз України" став продавати на вітчизняному ринку дешевий газ вітчизняного видобутку, то для українців ціна на газ зменшилася б на 20%

Про це заявив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Так, коментуючи дані "Нафтогазу" про те, що підземних сховищах країні накопичені рекордні обсяги газу, експерт зазначив, що велика частина накопиченого газу (12 млрд кубометрів) знаходиться в режимі митного складу.

"Тобто, це іноземні компанії, які його закупили і привезли. 7 млрд з цих 12 млрд - це газ, який коштує понад 214 доларів за тисячу кубометрів. Далеко не він буде дешевшим", - пояснив Корольчук.

На думку фахівця, дешевше для українців буде той газ, який знаходиться в підземних сховищах, проте видобувається в Україні.

Володимир Зеленський поїхав на Донбас і вручив військовим нагороди

Володимир Зеленський побував на Донбасі і вручив державні нагороди та подарунки військовим, які несуть службу в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Глава держави привітав воїнів з їх професійним святом і попросив "берегти себе, берегти нас і всю нашу Україну".

В офісі президента не уточнили, кого саме і чим конкретно президент нагородив.

Побувавши на передовій, Зеленський також заслухав доповідь про оперативну обстановку в зоні проведення ООС і ознайомився з планом ділянок перспективного розмінування.

Мінськ обурився указом Зеленського

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало в середу, 14 жовтня, посла України Ігоря Кизима і вручило українському дипломату ноту через підписаний нещодавно президентом України Указ про залучення білоруських ІТ-фахівців.

Офіційний Мінськ відзначає "порушення загальноприйнятих правових норм", адже указ"поширює свою дію виключно на громадян сусідньої держави".

У МЗС Білорусі також додали, що зазначений правовий акт не можна трактувати інакше, як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, який межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі. Підписання цього Указу нібито "підриває довіру в двосторонніх відносинах і йде врозріз з положеннями Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Республікою Білорусь і Україною" і ряду двосторонніх міжурядових угод. Українській стороні наполегливо рекомендовано вжити заходів щодо дотримання взятих на себе договірних зобов'язань у відносинах з Білоруссю.

Офіційний Мінськ застеріг, що залишає за собою право на застосування "відповідних заходів щодо захисту національних інтересів відповідно до міжнародних норм".

Ігор Кизим розповів, що його зустріч з білоруськими колегами носила хоча і емоційний, але конструктивний характер і стосувалася не тільки Указу Зеленського. Він зазначив, що перераховані в ноті посилання про нібито порушення Україною окремих базових двосторонніх міждержавних і міжурядових угод "важко піддаються логіці".

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