Доллар сорвался с цепи, Нацбанк поразил новым курсом валют: что теперь будет с гривной
Курс валют в Украине 15 октября буквально «сорвется с цепи», доллар атакует гривну со всех флангов.
Так, стодолларовая купюра на межбанке со старта наберет 6,83 грн. К средине позавчерашнего дня валюта уже достигла отметки в 28,3135 грн за один доллар, но на этом останавливаться не захотела.
Евро наоборот – немного сбавит темп. Межбанк сегодня откроется с -0,0537 гривны.
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Курс валют 15 октября будет выглядеть следующим образом:
Доллар – 28,3164 грн;
Евро – 33,3935 грн.
Раскрыта уловка по тарифам на газ, сколько переплачивают украинцы: "более 214 долларов за..."
Если бы "Нафтогаз Украины" стал продавать на отечественном рынке дешевый газ отечественной добычи, то для украинцев цена на газ уменьшилась бы на 20%
Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
Так, комментируя данные "Нафтогаза" о том, что подземных хранилищах стране накоплены рекордные объемы газа, эксперт отметил, что большая часть накопленного газа (12 млрд кубометров) находится в режиме таможенного склада.
"То есть, это иностранные компании, которые его закупили и привезли. 7 млрд из этих 12 млрд - это газ, который стоит более 214 долларов за тысячу кубометров. Далеко не он будет дешевле", – пояснил Корольчук.
По мнению специалиста, дешевле для украинцев будет тот газ, который находится в подземных хранилищах, однако добывается в Украине.
Владимир Зеленский поехал на Донбасс и вручил военным награды
Владимир Зеленский побывал на Донбассе и вручил государственные награды и подарки военным, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил. Глава государства поздравил воинов с их профессиональным праздником и попросил "беречь себя, беречь нас и всю нашу Украину".
В Офисе президента не уточнили, кого именно и чем конкретно президент наградил.
Побывав на передовой, Зеленский также заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.
Минск возмутился указом Зеленского
Министерство иностранных дел Беларуси вызвало в среду, 14 октября, посла Украины Игоря Кизима и вручило украинскому дипломату ноту из-за подписанного недавно президентом Украины указа о привлечении белорусских ИТ-специалистов.
Официальный Минск отмечает "нарушение общепринятых правовых норм", ведь указ "распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства".
В МИД Беларуси также добавили, что указанный правовой акт нельзя трактовать иначе, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, который граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси. Подписание этого указа якобы "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной" и ряда двусторонних межправительственных соглашений. Украинской стороне настойчиво рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью.
Официальный Минск предостерег, что оставляет за собой право на применение "соответствующие мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами".
Игорь Кизим рассказал, что его встреча с белорусскими коллегами носила хотя и эмоциональный, но конструктивный характер и касалась не только указа Зеленского. Он отметил, что перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушении Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений "трудно поддаются логике".
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