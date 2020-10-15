Доллар сорвался с цепи, Нацбанк поразил новым курсом валют: что теперь будет с гривной

Курс валют в Украине 15 октября буквально «сорвется с цепи», доллар атакует гривну со всех флангов.

Так, стодолларовая купюра на межбанке со старта наберет 6,83 грн. К средине позавчерашнего дня валюта уже достигла отметки в 28,3135 грн за один доллар, но на этом останавливаться не захотела.

Евро наоборот – немного сбавит темп. Межбанк сегодня откроется с -0,0537 гривны.

Курс валют 15 октября будет выглядеть следующим образом:

Доллар – 28,3164 грн;

Евро – 33,3935 грн.

Раскрыта уловка по тарифам на газ, сколько переплачивают украинцы: "более 214 долларов за..."

Если бы "Нафтогаз Украины" стал продавать на отечественном рынке дешевый газ отечественной добычи, то для украинцев цена на газ уменьшилась бы на 20%

Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Так, комментируя данные "Нафтогаза" о том, что подземных хранилищах стране накоплены рекордные объемы газа, эксперт отметил, что большая часть накопленного газа (12 млрд кубометров) находится в режиме таможенного склада.

"То есть, это иностранные компании, которые его закупили и привезли. 7 млрд из этих 12 млрд - это газ, который стоит более 214 долларов за тысячу кубометров. Далеко не он будет дешевле", – пояснил Корольчук.

По мнению специалиста, дешевле для украинцев будет тот газ, который находится в подземных хранилищах, однако добывается в Украине.

Владимир Зеленский поехал на Донбасс и вручил военным награды

Владимир Зеленский побывал на Донбассе и вручил государственные награды и подарки военным, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил. Глава государства поздравил воинов с их профессиональным праздником и попросил "беречь себя, беречь нас и всю нашу Украину".

В Офисе президента не уточнили, кого именно и чем конкретно президент наградил.

Побывав на передовой, Зеленский также заслушал доклад об оперативной обстановке в зоне проведения ООС и ознакомился с планом участков перспективного разминирования.

Минск возмутился указом Зеленского

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало в среду, 14 октября, посла Украины Игоря Кизима и вручило украинскому дипломату ноту из-за подписанного недавно президентом Украины указа о привлечении белорусских ИТ-специалистов.

Официальный Минск отмечает "нарушение общепринятых правовых норм", ведь указ "распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства".

В МИД Беларуси также добавили, что указанный правовой акт нельзя трактовать иначе, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, который граничит с вмешательством во внутренние дела Беларуси. Подписание этого указа якобы "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной" и ряда двусторонних межправительственных соглашений. Украинской стороне настойчиво рекомендовано принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью.

Официальный Минск предостерег, что оставляет за собой право на применение "соответствующие мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами".

Игорь Кизим рассказал, что его встреча с белорусскими коллегами носила хотя и эмоциональный, но конструктивный характер и касалась не только указа Зеленского. Он отметил, что перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушении Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений "трудно поддаются логике".

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