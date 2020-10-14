Важливе питання для всіх українців

Президент Володимир Зеленський оприлюднив, що в українців запитуватимуть під час загальнонаціонального опитування

Як передає Politeka.net, перше з п'яти питань глава держави назвав під час відеозвернення, яке опублікували на офіційному Телеграм-каналі Офісу президента. Він попросив співвітчизників дати відповідь:

"Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?".

Висловити свою думку з цього питання громадяни зможуть на виборчих дільницях під час голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

Напередодні Володимир Зеленський записав інше відеозвернення до народу, в якому анонсував п'ять питань, важливих для кожного українця, які поставлять в рамках всеукраїнського опитування. Президент підкреслив, що такий механізм народовладдя впроваджують вперше в історії країни.

"Право народу України на власну думку-священне. Йому не потрібно благословення від політиків. І ніщо не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань", - повідомив гарант.

Того ж дня голова прес-служби Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко заявив, що відомство не в курсі планів президента і поки не веде ніяку роботу з підготовки до опитування.

Нагадавши, українці жорстко поплатяться за місцеві вибори, заражених буде ще більше: "ситуація може стати неконтрольованою

Як повідомляла Politeka, посилення карантину в Україні, Зеленський терміново дав доручення

Також Politeka писала, про вибори в розпал епідемії: українці масово заразяться вірусом, в лікарнях не вистачить місць