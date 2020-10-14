Українцям розповіли, скільки доведеться платити аліментів наступного року

Про це пише 24 канал.

Як відомо, в бюджеті на наступний рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму, до якого прив'язані аліменти. Тому вже скоро розміри особливих виплат зростуть.

Гарантований розмір аліментів становитиме 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

На дітей до 6 років з 1 грудня батькам доведеться платити 961 гривню на місяць, на старших дітей – 1198 гривень.

Якщо дохід достатній, то суд може зобов'язати одного з батьків сплачувати як мінімум рекомендовану суму аліментів, рівну одному прожитковому мінімуму.

Рекомендована сума з 1 грудня для дітей до 6 років - 1921 гривня, для більш старших дітей - 2395 гривень.

Якщо дитина після досягнення повноліття продовжує навчання, то батько або мати, які не проживають з дитиною, повинні і далі виплачувати аліменти до тих пір, поки триває навчання, але не довше, ніж до 23 років.

З 1 грудня гарантований розмір аліментів на повнолітніх дітей, які продовжують навчання, становитиме 1095 гривень на місяць.

І згідно із законодавством, максимальний розмір аліментів, які можуть виплачувати батьки, не можуть перевищувати 10 прожиткових мінімумів для дитини.

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