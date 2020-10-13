Популярна українська співачка Оля Полякова повідомила про смерть близької людини

Зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram, присвячений режисерові Дімі Маніфесту, який пішов з життя, повідомляє Politeka.net.

Дмитра не стало 13 жовтня після боротьби з онкологічним захворюванням. За життя молодий режисер встиг прославитися роботою з найбільшими зірками українського шоу-бізнесу. Він працював з Юрієм Горбуновим, Тіною Кароль, Дзідзьо, Аліною Гросу, Джамалою та багатьма іншими. Серед зірок, яким Дмитро знімав кліпи, була і Оля Полякова.

У своєму пості співачка зізналася, що не може повірити в смерть режисера.

"Не вкладається в голові, що тебе більше немає з нами... Амбітний, світлий, талановитий хлопець. Трудяга і талант! Тільки днями обговорювали зйомки мого нового кліпу... Спасибі тобі. Нехай твоя душа знайде мир і спокій...",- написала артистка.

Вона також поділилася спільним фото з Дмитром.

Її шанувальники приєдналися до співчуття.

"Царство Небесне", "та що цей рік високісний творить((( Земля Пухом!", "Який жах...світла пам'ять...", "Дуже талановитий... RIP", "Нехай земля йому буде пухом! А спогади про нього тільки добрі світлі і хороші!", "Страшно коли вмирають молоді", "нехай спочиває зі світом", "2020, що ти твориш", - пишуть люди в коментарях.

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